اتحاد الكرة يرد على إمكانية تأجيل مباريات السبب بسب قرعة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
علق مصدر باتحاد الكرة، على إمكانية تأجيل مباراة أسوان وسموحة بالأسبوع الـ23 لبطولة الدوري، والمقررة السادسة مساء السبت المقبل.
وفتح أشرف صبحي وزير الرياضة، الباب أمام إمكانية تأجيل مباريات الدوري المقررة يوم السبت، لإقامة قرعة بطولة العالم لكرة اليد في اليوم ذاته تحت سفح الهرم.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يوم السبت مباراة واحدة بين أسوان وسموحة، لا يوجد تعارض فلن تؤثر المباراة على القرعة سلبا، أو العكس".
وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.
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