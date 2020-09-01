مدير بطولة العالم لليد: 4 ملاعب لاستضافة المباريات.. و7 للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد، أنه تم تجهيز 4 صالات على أعلى مستوى لاستضافة بطولة العالم لليد في مصر يناير المقبل.

وأشار لبيب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب مؤتمر إعلان تفاصيل القرعة، أن الصالة الكبرى باستاد القاهرة تم تحديثها بالكامل، لتسع لـ22 ألف متفرج.

وأضاف: "أنشأنا 3 ملاعب حديثة، الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تتسع 550 متفرج، وتم الانتهاء من كافة التجهيزات بها، حيث يتبقى فقط تركيب الأرضية".

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وأكمل: "تم تجهيز صالة في 6 أكتوبر والتي تتسع لـ5500 متفرج، ومعها مقر للاتحاد الدولي والاتحاد المصري، وفندق للاعبين".

وكشف عن الصالة الرابعة في الإسكندرية والتي تتسع لحوالي 5 آلاف متفرج، والتي ستتواجد في منطقة المكس.

واختتم: "اخترنا 7 صالات اخرى للتدريب، نظرا لأنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بحضور 32 منتخبا".