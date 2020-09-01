محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لكرة اليد، أن العالم ينتظر ماذا ستقدم مصر طبيا خلال بطولة العالم لليد، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأوضح خميس في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب مؤتمر الإعلان عن تفاصيل القرعة، أن مصر جهزت إجراءات عنيفة من أجل الحفاظ على سلامة جميع المنتخبات واللاعبين.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بدخول مصر إلا بعد إجراء تحليل PCR، قبل 72 ساعة من السفر، مع تكرار المسحات كل 72 ساعة.
وأضاف أن كل من يتعامل بشكل مباشر مع الفرق واللاعبين سيتم حجره، فلن يقابل اللاعبين إلا أفرادا معينين، ولا يختلطوا بغيرهم.
وأكمل: "الجميع سيرتدي الكمامات في كل مكان بالملاعب عدا اللاعبين، مع اتخاذ إجراءات التباعد في كل أنحاء الصالات".
وعن الحضور الجماهير: "حتى الآن غير مسموح أكثر من 30% من الصالات، وسيتم الالتزام بالتهوية الجيدة وتعقيم الصالات".
واختتم: "سيكون هناك شخص (كوفيد أوفيسر)، على صلة دائمة بالفريق الطبي بالمنتخبات، ويتابع الملف الطبي للمنتخب واللاعبين المكلف بهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لليد: حضور الجماهير بنسبة 30% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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