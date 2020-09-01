هل تتأجل مباراة السبت بالدوري بسبب القرعة؟.. وزير الرياضة يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
فتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الباب أمام إمكانية تعديل موعد مباريات يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.
وتستضيف مصر قرعة بطولة العالم لكرة اليد، يوم السبت المقبل تحت سفح الهرم.
وبسؤال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل القرعة، عن إمكانية تأجيل مباريات يوم السبت المقبل بالدوري، قال: "سنعمل من أجل توجيه الأنظار لقرعة بطولة العالم لليد".
ويلتقي أسوان وسموحة في تمام السادسة مساء يوم السبت المقبل، ضمن الأسبوع الـ25 لمسابقة الدوري.
وتقام بطولة العالم لكرة اليد في مصر يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.
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