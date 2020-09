عمر خيرت يُحيي حفل قرعة بطولة العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، أن 150 فردا فقط سيحضرون قرعة البطولة المقررة يوم السبت المقبل.

وأوضح نصر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل القرعة، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وحسين لبيب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، وأعضاء اللجنة، أن القرعة ستقام تحت سفح الأهرامات وبحضور الموسيقار عمر خيرت.

وأكمل نصر، أنه كان مخططا حضور 500 فردا للقرعة ولكن تطبيق الإجراءات الاحترازية قلص العدد لـ150 فردا.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة، أن الجميع تساءل عن كيفية استضافة مصر لبطولة العالم لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، مؤكدا أن شعار كافة الاجتماعات التنظيمة للبطولة كان "yes we can نعم نحن نستطيع"، وسط متابعة مستمرة لكافة الاستعدادت.

وعبر عن أمنياته بإسعاد الجماهير المصرية، وتقديم حدث كبير يليق بمصر، مؤكدا أنه تم بذل جهد كبير بداية بالشكل التنظيمي، وتحدي انتشار فيروس كورونا، وإنشاء الصالات الجديدة.

كما أكد نصر أن طموحات المنتخب كبيرة بعد التأهل لأولمبياد طوكيو، والفوز على المنتخب التونسي على أرضه، مع تولي قيادة المنتخب أكبر مدير فني، موضحا أنه يتم العمل حاليا على إعادة اللاعبين لمستواهم بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، والبداية جاءت بمعسكر في الغردقة يتبعه معسكر خارجي، مع محاولات لتنظيم وديات أمام الأرجنتين والبحرين.

أما حسين لبيب رئيس اللجنة المنظمة، فأوضح أن وزارة الدفاع والهيئة الهندسية حققوا إعجازًا بإنشاء ٣ صالات كبيرة، متمنيا أن يتوج المنتخب المصري بالبطولة.

وأوضح لبيب أن القرعة ستشهد حضور 30 منتخبا فقط، فيما يغيب منتخبين بعد توقف التصفيات في أمريكا الجنوبية لتفشي فيروس كورونا، حيث مازال يبحث الاتحاد الدولي طريقة لاختيار المنتخبين الباقيين.

وقال حسبن زقزوق رئيس لجنة التسويق، إن اللجنة عملت على خطة كاملة وأفلام دعائية يتم عرضها في بداية القرعة، وتجهيز دعاية كبيرة لمصر من بداية الفراعنة حتى الإنشاءات الحالية والعاصمة الإدارية ، مختتما: "شعارنا.. القادم أعظم والماضي عظيم".