وزير الرياضة: تكلفة الاستعدادات لبطولة العالم لليد 3.2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرعة بطولة العالم لكرة اليد، ستقام على سفح الأهرامات بعدما كان مقررًا لها أن تقام بمتحف الحضارات، مع إتباع كافة إجراءات التباعد وإرشادات اللجنة الطبية.

وتقام قرعة كأس العالم لليد يوم السبت المقبل، للبطولة المقرر أن تستضيفها مصر يناير 2021.

وأوضح صبحي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل القرعة، بحضور هشام نصر رىيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحسين لبيب المدير التنفيذي وأعضاء اللجنة، أن مصر بدأت العمل على استضافة البطولة منذ عام 2018.

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وأشار إلى أن التطوير بدأ في 4 صالات، بالإضافة لإنشاءات ضخمة وعملاقة للنجاح في تحدي البطولة، مشبها الاستعدادات لبطولة العالم لليد باستضافة كأس الأمم الأفريقية يونيو 2019.

وأضاف وزير الرياضة: "تكلفة الاستعدادات والإنشاءات للصالات المقرر أن تستضيف البطولة وصلت لـ3.2 مليار جنيه، وتخطينا 88 % من تجهيز كافة التجهيزات".

وقدّم صبحي الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، واللجنة العليا للبطولة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعضوية ١٨ وزيرًا، لتسهيل واخراج البطولة بشكل يليق أمام العالم.

واختتم وزير الرياضة بأن هناك تكاتف بين كافة الجهات من أجل إنجاح البطولة في مصر، والتي يشارك خلاله 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم لليد.