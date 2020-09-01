المصري البورسعيدي ينتظر نتيجة المسحة قبل لقائه مع المقاولون العرب

خضع لاعبو المصري البورسعيدي لمسحة طبية، اليوم الثلاثاء، قبل لقاء المقاولون العرب مساء يوم الخميس القادم، والمقرر إقامته على استاد برج العرب، فى إطار الجولة 23 من

وينتظر مجلس إدارة المصري نتائج الفحوصات، المقرر الإعلان عنها يوم الأربعاء، لتحديد اللاعبين الذين سيخوضون لقاء

المقاولون العرب.

يحتل المصري البورسعيدي المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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يذكر أن تولي علي ماهر تدريب الفريق البورسعيدي خلفاً لطارق العشري.