وزراء الشباب والإعلام والأوقاف يناقشون إطلاق مبادرة بناء الشخصية

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، سبل إطلاق مبادرة " بناء الشخصية المصرية".

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة العمل التكاملي بين الوزارات المختلفة لتحقيق الهدف المرجو من المبادرة طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن برامج ومشروعات الوزارة تهدف إلي استرجاع القيم المميزة الشخصية المصرية التشبيك بين الشباب المصري والعربي وإعادة بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية وبناء الشخصية في كافة المجالات والوقوف علي الظواهر السلبية بالمجتمع وتنمية المواهب واكساب الخبرات واعداد جبل قادر من الشباب علي مواجهة الشائعات واخرها مبادرة الوزارة #الرئيس_للشباب_تصدوا_معناy

وصرح وزير الشباب والرياضة بأن طبقاً لآخر الاحصائيات وصل عدد الشباب المشترك ببرامج وأنشطة الوزارة

إلي 17 مليون مشترك في 260 برنامج ومشروع ، مضيفاً أن الوزارة تعمل علي تتبع المراحل السنية المختلفة والمشاكل التي تمر بها وحصرها من خلال المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وعمل برامج وأنشطة نعمل علي علاج السلبيات .من جانبه ، أوضح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن هذا الاجتماع هو الأول لطرح مبادرة بناء الشخصية المصرية تنفيذاً تكليفات القيادة السياسية ، وبحث الأطر المشتركة مع الوزارات المعنية وإطلاق المبادرة في سبتمبر المقبل.ووجه الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف الشكر السادة وزراء الشباب والرياضة والإعلام ، مؤكداً أن البناء الحقيقي للإنسان هو مناهج التعليم بمساندة الأسرة وكافة مؤسسات المجتمع المحيطة لتحقيق الهدف المنشود ، وعقد دورات لتأهيل المعلمين بمناهج التربية الإسلامية ودورات تعقدها الكنيسة المصرية للمعلمين في مناهج التربية المسيحية وتخصيص خطبة جمعة كل شهر تتناول مبادرة بناء الشخصية المصرية .فيما أوضحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية مجموعة من الإيجابيات و السلبيات في الشخصية المصرية والتي توصلت إليها الدراسات مؤخراً ؛ تمثلت الإيجابيات في الصبر والذكاء الفطري وتقدير الواقع والمثابرة والسلبيات تمثلت في الارتكان الي الماضي والتمسك به والمبالغة في ترديد الشائعات وضعف القدرة علي المبادرة والاندفاعية العاطفية وعجز لغوي في التعبير عن الأفكار .حضر اللقاء ، من جانب وزارة الشباب والرياضة ؛ أشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وعزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع ، ومن جانب وزارة الإعلام ؛ العميد حسام محسن مساعد الوزير والدكتور هاني أبو الحسن مستشار الوزير ، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية.