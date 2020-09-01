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فورلان يفشل في أول تجاربه التدريبية

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 أُقيل المهاجم الأسطوري لمنتخب الأوروجواي دييجو فورلان من منصب المدير الفني لفريق بينارول الأوروجوياني، المنصب الذي عُين فيه فقط في نهاية ديسمبر 2019.

 تعرض فريق بينارول، تحت قيادة فورلان، للخسارة 2-0 على ملعبه أمام واندرارز أول أمس الأحد وهي الهزيمة الثانية في

4 مباريات.

 وقال دييجو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني السابق، على حسابه على موقع تويتر "يتعين عليّ ترك بينارول"، وأضاف "لقد كانت فخرًا لي" للتعبير عن شكره لمنحه فرصة تدريب فريقه

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السابق، واختتم تدوينته قائلًا: "لا أشعر بأي ندم، إنها كرة القدم".

 ويحتل بينارول المركز السابع من بين 16 فريقًا في ترتيب جدول الدوري الأوروجوياني بعد 6 جولات من استئناف المسابقة بعد توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة .

 جدير بالذكر أن مدرب بينارول الجديد هو ماريو ساراليجي، الذي شغل هذا المنصب بالفعل في عامي 2006 و2008.

 

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