حجازي يبدأ مشوار عودته للبريميرليج مع ويست بروميتش بمواجهات صعبة

يبدأ النجم المصرى احمد حجازي مدافع ويست بروميتش، مشوار عودته للدورى الإنجليزى مع فريقه بمباريات صعبة ، في الموسم الجديد للبريميرليج 2020/2021 . ويخوض ويست بروميتش أولي لقائاته فى الموسم الجديد من الدورى اللإنجليزي بمباراة من العيار الثقيل أمام نظيره ليستر سيتى، وذلك يوم 13 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. الثقيل أمام نظيره ليستر سيتى، وذلك يوم 13 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. وفي المبارة الثانيه سيواجه ويست بروميتش نظيره إيفرتون يوم 19 سبتمبر في تمام الحادية عشر والنصف صباحا، وفي الللقاء الثالث سيواجه فريق حجازى نظيره تشيلسى يوم 26 سبتمبر الجارى في تمام الرابعة والنصف عصرا. الحادية عشر والنصف صباحا، وفي الللقاء الثالث سيواجه فريق حجازى نظيره تشيلسى يوم 26 سبتمبر الجارى في تمام الرابعة والنصف عصرا. يذكر أن صعد ويست بروميتش إلي الدورى الإنجليزى الممتاز ، ليلعب في الموسم القادم الذي سيبدأ في الثانى عشر من سبتمبر الجارى، بعد غياب عامين عن البريميرليج.

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