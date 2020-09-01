ليونيل ميسي يواصل غيابه عن مران برشلونة

للمرة الثانية على التوالي يواصل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الغياب عن مران البرسا، الذي أجري اليوم الثلاثاء، بقيادة الهولندي رونالد كومان.

تواجد في المران لاعبو البرسا، جيرارد بيكيه، عثمان ديمبلي، لويس سواريز، نيتو، خوردي ألبا، سيرجي

روبيرتو، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، رافينيا، وماتيوس فرنانديس، واجوي، أراوخو، أكيمي، كوينكا، كونراد، إلياكس موريبا، مونشو وأرناو تيناس، أوريول بوسكيتس.

يواصل ميسي ضعطه على الإدارة من أجل الرحيل