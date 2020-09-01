سواريز على أعتاب يوفنتوس بعد توصله إلى اتفاق نهائي

مع اقتراب رحيل جونزالو هيجواين، أصبح نادي يوفنتوس في سوق الانتقالات بقوة، من أجل البحث عن مهاجم بديل، والأقرب أن يكون لويس سواريز.
يأتي ذلك بعد قدوم المدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان الذي لا يرغب في تواجد المهاجم الأوروجوياني في صفوف الفريق الكتالوني وطلبمنه أن يبحث له عن نادي جديد.
وفقًا لصحيفة ""La Gazzetta dello Sport، فإنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين لويس سواريز ويوفنتوس في لقاء بين النادي الإيطالي وممثلي اللاعب، وكان المهاجم، الذيقضى ستة أعوام في برشلونة ، اتصل به سابقًا نائب الرئيس الإيطالي بافيل نيدفيد لدعوته للقاء ثانٍ.
يُعتقد أن عقد اللاعب مع البيانكونيري سيكون في حدود عشرة ملايين يورو سنويًا بعد الضريبة وهو الأجر نفسه الذي يتقاضاه سواريز حاليًا في برشلونة، ويتعين على إدارة يوفنتوس دفع خمسة ملايين يورو أخرى لتأمين الأوروجوياني، بسبب الضرائب الإيطالية.
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