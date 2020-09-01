تعرّف على تشكيل الجهازين الفني والإداري الجديدين لفريق طنطا

أعلن نادى طنطا، برئاسة فايز عريبى، عن تعيين أحمد سامى، المدير الفنى لطلائع الحيش الأسبق، ليكون مديرًا فنيًا خلفًا لمحمد صلاح الذى اعتذر عن عدم الاستمرار.
وبالفعل اجتمع أعضاء مجلس الإدارة مع سامى واتفقا على كيفية الخروج من أزمة فريق الكرة
من المنتظر أن يقود سامى تدريبات الفريق مساء اليوم يسبقه جلسة تعارف سريعة مع اللاعبين.
وجاء تشكيل أعضاء الجهازين الفنى والإدارى والطبى على الوجه التالى، أحمد سامى مديرًا فنيًا وعلاء عكاشة مديرًا للكرة وأحمد حمودة مدربًا عامًا، ووليد المحروقى مدربًا، ووليد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، ويساعده أسامه ليلة، وصفى الدين إبراهيم مخططًا للأحمال، ود. مجدى وكوك طبيبًا، وجمال بشير مديرًا إداريًا، وخالد عبدالسلام وأحمد محسن إداريان وأحمد موسى وأكرم صبحى للعلاج الطبيعى ومحمد العنانى لشؤون اللاعبين.
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