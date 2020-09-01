بالصور.. رئيس إنبى يساند فريق الكرة قبل موقعة الجونة بالدوري

قام المحاسب زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم "الثلاثاء" بزيارة الفريق الأول لكرة القدم، خلال تدريباته بهدف تحفيز اللاعبين، بقيادة حلمي طولان، المدير الفني للفريق البترولي، وذلك قبل لقاء الجونة غدًا "الأربعاء" باستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثالثة والعشرين للدوري

الممتاز.

حضر اللقاء محمد غرابة، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين، وعبدالناصر محمد مدير الكرة بإنبي.

وصرح عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمتحدث باسم المجلس بأن مجلس الإدارة يثق تماماً فى

قدرات الجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق نتائج مميزة خلال المباريات المتبقية من الدور الثانى، متمنياً إنهاء الموسم في مركز متقدم ببطولة الدورى.

ويحتل إنبى المركز السابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 23 مباراة، فاز في سبع مباريات وتعادل فى تسع، وتلقى الهزيمة في سبع مباريات، وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكة 22 هدفًا، ويمتلك 30 نقطة.



