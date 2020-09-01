الكاف يحدد موعد القيد الأفريقي للموسم الجديد

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، مواعيد القيد لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الجديد.
وقرر الكاف أن تكون فترة القيد الاولى من ٢١ أكتوبر حتى ٥ نوفمبر، بينما فترة القيد الثانية تبدأ من ٦ إلى ١٩ نوفمبر المقبل.
في سياق متصل، استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على مواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر أنتنطلق في نوفمبر المقبل.
اتفق مسئولو الكاف على أن تكون المواعيد كالآتي:
- الدور التمهيدي، الذهاب 20-22 نوفمبر، الإياب 27-29 نوفمبر
- دور الـ32، الذهاب يوم11-13 ديسمبر، الإياب يوم 18-20 ديسمبر
- دور المجموعات:
الجولة الأولى: 12-13 فبراير
الجولة الثانية: 22-24 فبراير
الجولة الثالثة: 5-6 مارس
الجولة الرابعة: 16-17 مارس
الجولة الخامسة: 2-4 أبريل
الجولة السادسة والأخيرة: 10-12 أبريل
فيما ستجرى قرعة الدور ربع النهائي للبطولة القارية يوم 30 أبريل 2021، على أن تقام مباريات الذهاب في هذا الدور يومي 14 و16 مايو، والعودة يومي 21 و23 من الشهر نفسه.
جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك يلتقيان الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي البطولة؛ إذ يواجه الأهلي الوداد يوم 26 سبتمبر في الذهاب و3 أكتوبر المقبل في الإياب، بينما يلتقي الزمالك الرجاء يوم 25 سبتمبر الجاري، والعودة 2 أكتوبر.
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