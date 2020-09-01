​طنطا يفسخ تعاقده بالتراضي مع محمد صلاح

أعلن مجلس إدارة نادى طنطا، برئاسة فايز عريبى، فسخ تعاقده بالتراضى مع محمد صلاح، بعد طلب الأخير بعدم استطاعته الاستمرار فى ظل ظروف الفريق الحالية، وحالة انعدام الوزن التى

يمر بها لاعبو طنطا بعد ٥ هزائم متتالية.واستمرار لسوء النتائج التى تصاحب الفريق منذ الأسبوع الثانى عشر من الدورى، وهو ما جعل الفريق يتذيل جدول المسابقة. وأصبح أقرب الفرق للعودة سريعًا للدرجه الثانية.يذكر أن صلاح لم يمر على تعاقده مع النادى سوى أسابيع قليلة لعب خلالها الفريق ٤ مباريات هزم فيها جميعًا أمام حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلى وسموحة.