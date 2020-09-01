أعلن مجلس إدارة نادى طنطا، برئاسة فايز عريبى، فسخ تعاقده بالتراضى مع محمد صلاح، بعد طلب الأخير بعدم استطاعته الاستمرار فى ظل ظروف الفريق الحالية، وحالة انعدام الوزن التىيمر بها لاعبو طنطا بعد ٥ هزائم متتالية.
واستمرار لسوء النتائج التى تصاحب الفريق منذ الأسبوع الثانى عشر من الدورى، وهو ما جعل الفريق يتذيل جدول المسابقة. وأصبح أقرب الفرق للعودة سريعًا للدرجه الثانية.
يذكر أن صلاح لم يمر على تعاقده مع النادى سوى أسابيع قليلة لعب خلالها الفريق ٤ مباريات هزم فيها جميعًا أمام حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلى وسموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يفسخ تعاقده بالتراضي مع محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.