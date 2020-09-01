الميركاتو الصيفي: اشبيلية يعلن عودة راكيتيتش من برشلونة

أعلن نادي اشبيلية بشكل رسمي عودة لاعبه السابق الدولي الكرواتي “إيفان راكيتيتش” من برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووقع راكيتيتش على عقد يمتد لأربع سنوات مع اشبيلية لينتهي عقده مع النادي في 30 من يونيو 2024.

ونشر اشبيلية بيانًا على موقعه الرسمي، جاء كالتالي: ” توصل نادي اشبيلية وبرشلونة إلى اتفاق لنقل لاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش، الذي سيعيش بهذه الطريقة مرحلته الثانية كلاعب لفريق رامون سانشيز بيزخوان بعد انتمائه للكيان بين يناير 2011 ويونيو 2014″.

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وأضاف البيان : “الدولي الكرواتي، الذي لعب 105 لقاءات مع منتخب كرواتيا، عاد إلى المنزل بعد ست سنوات من رحيله إلى فريق برشلونة بعد فترة وجيزة من رفع كأس الدوري الأوروبي الثالث في تورينو صيف 2014، وسيمتد عقد راكيتيتش مع النادي حتى 30 يونيو 2024″.

ولعب راكيتيتش مع اشبيلية في فترته الأولى ما بين 2011 و2014 ما مجموعه 149 مباراة سجل خلالهم 32 هدف و قدم 41 تمريرة حاسمة.

يذكر أن راكيتيتش غادر برشلونة بعد المشاركة في 310 مباريات سجل خلالهم 35 هدف و قدم 42 تمريرة حاسمة. وحقق ألقاب عديدة مع البلوجرانا قبل العودة لاشبيلية في الميركاتو الحالي.

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