الميركاتو الصيفي: الموهوب الزامبي “باتسون داكا” يخطف أنظار الأندية الأوروبية الكبرى

اثار المهاجم الزامبي الموهوب “باتسون داكا” إنتباه بعض الأندية الأوروبية، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب لعام 2017 مع منتخب زامبيا تحت 20 سنة.

ونجح ريد بول سالزبورج النمساوي في التعاقد مع داكا قادمًا من صفوف “كافوي سيلتيك” الزامبي في الميركاتو الصيفي 2017، ومن ذلك الحين ظل النجم اليافع في صعود على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وعلى الرغم من أن “باتسون داكا” كان يتألق في الدقائق التي يشارك فيها مع سالزبورج خاصة خلال بداية موسم 2019/20، إلا انه عاش تحت ظل المهاجم النرويجي “إيرلينج هالاند” حينها قبل ان ينتقل الأخير لصفوف بوروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي 2020، ليصبح المهاجم الزامبي الخيار الأول في خط هجوم النادي النمساوي.

وسجل داكا إجمالي 24 هدفًا في 31 مباراة في الموسم الماضي مع سالزبورج، ليلفت أنظار الأندية الأوروبية الكبرى من جديد.

Advertisements

وتعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد”، من بين الأندية التي تتنافس على التعاقد مع داكا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت العديد من الصحف ان “ليفربول“، يعتبر المرشح الأول للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بعدما أجرى اللاعب محادثات مع المدير الفني للنادي الإنجليزي “يورجن كلوب” عندما سجل داكا ثنائية في تعادل سالزبورج (2-2) مع الريدز في المباراة الودية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وفي فرنسا، تهتم أندية “مارسليا وليل وليون” بالتعاقد مع داكا، بينما يتطلع لايبزيج الألماني أيضًا في الحصول على توقيع اللاعب ليحل بديلاً لـ”تيمو فيرنر” الذي رحل إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبعد كل هذه الصراعات سيتعين علينا الانتظار عدة أيام وربما أسابيع من أجل التعرف على مستقبل باتسون داكا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

..