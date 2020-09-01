رياضة | الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم كريم طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويقدم كريم طارق مستوي مميز مع فريقه طلائع الجيش خلال المباريات الأخيرة والمعار اليه من فريق بتروجت ليساهم فى وجود الفريق فى منتصف جدول الدوري المصري.

وكشفت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط بالنادى الأهلي وافقت على ضم كريم طارق جناح بتروجت والمعار لفريق طلائع الجيش والمتألق معه خلال الفترة الماضية وانضم من خلاله لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري نهاية العام الماضي.

ويذكر ان كريم طارق يتبقى له موسم واحد في عقده مع بتروجت وبالتالي فسيكون النادي البترولي مضطراً لبيعه في الصيف المقبل لتحقيق أي استفادة مادية، خاصة وأن اللاعب رفض في وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت.