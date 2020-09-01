رياضة | الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني بنادي الزمالك بشكل كبير على أسماء الراحلين عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الإطاحة بحاولي 11 لاعب دفعه واحده من صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أن اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم هو ليس في حاجة لخدماتهم فنية ومن الأفضل الاستفادة منهم ماديا.

وينوي كارتيرون الاستغناء عن كل من: كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد عواد ومحمد حسن وكابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى كل من المعارين معروف يوسف وحسام باولو ورزاق سيسيه وأحمد رفعت وأحمد كابوريا.