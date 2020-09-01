رياضة | وحيد يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وحيد يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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استقرار فايلر على الدفع بوحيد في مركز الظهير الأيسر أمام وادي دجلة بسبب غياب علي معلول عن المباراة للإيقاف.

وحصل معلول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي الماضية أمام المقاولون العرب بالشوط الثاني والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ٦٢ نقطة بعد مرور ٢٣ جولة حيث حقق الفوز في ٢٠ مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.