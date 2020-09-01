رياضة | فايلر يدرس منح أجاي إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل موقعة الوداد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يدرس منح أجاي إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل موقعة الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر إجازة للسفر إلى نيجيريا قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لقضاء إجازة أسرية هناك.

ويهدف المدرب السويسري بمنح أجاي إجازة أسرية لتهيئة اللاعب نفسيا واستعادة مستواه، على غرار المالي أليو ديانج وذلك قبل مباراة الوداد المغربي.

وتراجع مستوى اللاعب النيجيري في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وتحديدًا عقب استئناف بطولة الدوري بعد أزمة كورونا، حيث فسر فايلر ذلك لعدم زيارة اللاعب لأسرته لفترة طويلة، وذلك خلال إحدى المؤتمرات الصحفية للمدرب السويسري.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم ٢٦ من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.