اخبار الرياضه

رياضة | فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية إدارة النادي بتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فايلر إلى إدارة القلعة الحمراء على ضرورة تدعيم خط الدفاع في الصيف الحالي بصفقات مميزة بسبب العجز الذي يعاني منه حاليا ووقوع اللاعبين في العديد من الأخطاء.

وطلب فايلر من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن ليعوض رحيل أحمد فتحي ولاعب مميز في قلب الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الممتاز برصيد 62 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا