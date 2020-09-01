رياضة | الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي كل من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي وباتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لدعم القطبين خلال الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى والزمالك يتنافسان على ضم المهاجم المغربي أيوب الكعبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

وكان الإعلامي محمد فاروق، كشف أن مسئولو نادي الزمالك، فتحوا خط مفاوضات قويا مع أيوب الكعبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي السابق، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " مفاوضات الزمالك مع الكعبي جاءت خلال الساعات الماضية، وبذلك يزاحم نادي بيراميدز على الصفقة الذي قطع شوطًا كبيرًا في الصفقة خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الزمالك يبحث عن مهاجم مميز فى الوقت الحالي تحسبًا لرحيل مصطفى محمد في الموسم المقبل وخوضه تجربة الاحتراف في الموسم المقبل".