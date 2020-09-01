رياضة | مصدر بالأهلي لـ'الخليج 365 الرياضي': المفاوضات توقفت بشأن المحمدي وهذا موقف أسامه جلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي لـ'الخليج 365 الرياضي': المفاوضات توقفت بشأن المحمدي وهذا موقف أسامه جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ'الخليج 365 الرياضي'، أن الأهلي أغلق ملف التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف المصدر: "الإسماعيلي زاد في مطالبه المادية للتخلي عن اللاعب، بعدما وصلت المفاوضات لنقطة اتفاق، وهو ما رفضه المارد الأحمر".
وتابع عن موقف النادي من التعاقد مع أسامه جلال مدافع إنبي: "الرؤية لم تتضح بعد بشأن الحصول على توقيع اللاعب، بالموسم الجديد".
واختتم: "المفاوضات مازالت جارية بين الناديين، إلا أن الفريق البترولي لم يمنح الرد الأخير حول إتمام الصفقة، وطالبوا بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الجاري".
ويسعى النادي الأهلي، لتوفير التعاقدات المطلوبة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، استعدادًا للموسم الجديد وبطولة دوري أبطال إفريقيا.