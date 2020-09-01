رياضة | مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مخيتريان ينضم إلى روما الإيطالي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي روما الإيطالي يوم الاثنين تعاقده بشكل نهائي مع لاعب الوسط الارميني الدولي هنريك مخيتريان بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق ارسنال الإنجليزي.

وقضى مخيتريان /31 عاما/ الموسم الماضي معارا لروما حيث سجل تسعة أهداف في 22 مباراة بالدوري الإيطالي ليساهم في احتلال الفريق المركز الخامس في نهاية الموسم.

وكان عقد مخيتريان ينتهي مع ارسنال في صيف عام 2021 بعد انضمامه للفريق في 2018 في صفقة مقايضة مع اليكسيس سانشيز الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد لكن جرى فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لينتقل بعدها إلى صفوف روما بشكل نهائي.

وذكر ارسنال في بيانه "الكل يشكر ميكي على مساهمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع روما".