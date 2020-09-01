رياضة | قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار جديد ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الراحل بنهاية الموسم الجاري.

وقرر مسؤولو الأهلي، برفع اسم وصور شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبي الفريق السابقين من الموقع الرسمي للنادي وأيضًا صفحات النادي علي شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد توجيه الشكر للأول والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وأيضًا إعلان انتهاء العلاقة مع الثاني بعد رفضه عرض الأهلي، ورغبته في الرحيل إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.