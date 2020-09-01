رياضة | الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مع كريم فؤاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النجوم، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي مع كريم فؤاد

تحدث مصدر مقرب من اللاعب كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف نادي إنبي، عن رغبة مسؤولي النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتعويض رحيل أحمد فتحي.

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وقال المصدر: "أمير توفيق تحدث مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث إمكانية تواجد اللاعب ضمن صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

وأضاف: "اللاعب أبدى رغبة كبيرة في التواجد ضمن صفوف النادي الأهلي، وأبلغ أمير توفيق بأن التواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء شرف كبير بكل تأكيد".

وأتم: "كريم فؤاد تركيزه في الوقت الحالي مع نادي إنبي، وترك كل الأمور التفاوضية في يد وكيله لحسم الأمور التفاوضية مع الأندية التي ترغب في ضمه بشكل رسمي".