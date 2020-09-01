الامارات | الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال مصر 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم عن الشكل النهائي للكرة الرسمية لبطولة العالم التي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل. ونشر الإتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شكل كرة البطولة بتصميم فريد ومتميز يكرم فيه الثقافة المصرية.

وتتميز كرة البطولة بتصميم يتضمن ألوان العلم المصري وبعض الكتابة الهيروغليفية التي ترمز إلى العصر الفرعوني المصري. ويذكر أن هذه البطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة 32 منتخبا.

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