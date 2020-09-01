الامارات | الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال مصر 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم عن الشكل النهائي للكرة الرسمية لبطولة العالم التي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل. ونشر الإتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شكل كرة البطولة بتصميم فريد ومتميز يكرم فيه الثقافة المصرية.
وتتميز كرة البطولة بتصميم يتضمن ألوان العلم المصري وبعض الكتابة الهيروغليفية التي ترمز إلى العصر الفرعوني المصري. ويذكر أن هذه البطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة 32 منتخبا.
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