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الامارات | الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال مصر 2021

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم عن الشكل النهائي للكرة الرسمية لبطولة العالم التي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل. ونشر الإتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شكل كرة البطولة بتصميم فريد ومتميز يكرم فيه الثقافة المصرية.

وتتميز كرة البطولة بتصميم يتضمن ألوان العلم المصري وبعض الكتابة الهيروغليفية التي ترمز إلى العصر الفرعوني المصري. ويذكر أن هذه البطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة 32 منتخبا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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