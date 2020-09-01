شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إنتقال راكيتيتش لإشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء انتقال لاعبه إيفان راكيتيتش لناديه السابق إشبيلية.

وأفادت جريدة ماركا الإسبانية يوم الإثنين أن الدولي الكرواتي عبر الكشف الطبي الخاص بإشبيلية ويستعد لتوقيع عقود انضمامه للفريق مجددا.

وذكر برشلونة عبر موقعه أن نادي إشبيلية سيدفع في الصفقة 1.5 مليون يورو + 9 ملايين كمتغيرات.

وتعاقد إشبيلية مع راكيتيتش لمدة 4 مواسم.

النادي الأندلسي تفاوض مع برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل ضم راكيتيتش، الذي خرج من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.

وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية، النادي الذي تركه في 2014.

Advertisements