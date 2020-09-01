شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه يطمئن الجماهير: "أنا كويس.. شويه ضغط عصبى بس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى السابق، كل من اطمأن عليه بعد تعرضه وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وكتب حسنى عبد ربه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : "الحمدلله رب العالمين .. وانا كويس وشكرا لكل حد حاول يطمئن عليا سواء تليفونيا أو رسائل خاصة أو كتابيا على السوشيال ميديا.. واسف على عدم ردي.. شويه ضغط عصبى بس وارتفاع فى ضغط الدم.. والحمدلله بسيطة وعدت على خير ".

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وفوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان قد، قال حسنى عبد ربه فى تصريحات خاصة، إنه بعد أن دخل من بوابة ملعب الإسماعيلى فوجئ بفرد من الأمن يخبره بمنعه من حضور اللقاء، وإنه مطالب بمغادرة الاستاد بناءًا على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وهو ما دفع القيصر لعرض بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الأمر قبل أن يغادر الملعب.

وكانت إدارة الإسماعيلى قررت الاستغناء عن نجل طارق عبد ربه شقيق حسنى، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك، وقال طارق حينها: "للأسف لا أعرف أسباب هذا القرار ولكنى فوجئت بقرار الاستغناء عنى كمدرب بالقطاع وعن نجلى اللاعب بالناشئين بعد اعتراضنا على بعض سياسات مجلس الإدارة الحالى وتدرب نجلى فى أكاديمية القيصر بالإسماعيلية للحفاظ على مستواه حتى جاء عرض الزمالك،".