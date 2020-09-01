شكرا لقرائتكم المقاصة يعاتب المصرى على مفاوضات إيهاب جلال ويعلن موقفه من محمد إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن دخول مسئولى النادى المصرى فى مفاوضات مع إيهاب جلال مدرب الفريق الفيومى عن طريق تامر النحاس وكيل أعماله، أمر أحزنه كثيرا.

وقال هويدى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: مصر المقاصة لم يتعاقد مع إيهاب جلال إلا بعد رحيله عن المصرى بشكل رسمى، فكيف يفاوض المصرى إيهاب جلال دون احترام تعاقده مع المقاصة حالياً.

واصل هويدى متحدثاً عن اهتمام الأهلى بضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق: لم يتحدث معنا أحد بشكل مباشر عن محمد إبراهيم ولكن الكلام مع وكيله، وعقده يمتد لسنتين معنا ونركز حالياً فى الدورى وفى نهاية الموسم سنقرر مصير اللاعب بعد النظر فى العروض.

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فى سياق متصل، تعادل فريقا حرس الحدود ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية فى إطار فاعليات الجولة الـ23 للدورى .

تقدم محمد إبراهيم لمصر المقاصة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود لفريقه فى الدقيقة 85 ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الحدود إلى 25 نقطة فى المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر .