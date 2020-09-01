شكرا لقرائتكم غدا.. لجنة الانضباط تعقد اجتماعها لتحسم موقف المحالين لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، خلال اجتماعها غدا الأربعاء بعد تأجيله 48 ساعة، عددا من الملفات المهمة وموقف المحالين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ومدربى بعض فرق الدورى بسبب الإساءات والاتهامات التى وجهت للاتحاد ولجانه.

وتلقت اللجنة عدة طلبات إحالة لها بحق عدد الشخصيات الرياضية، وهم فرج عامر رئيس نادى سموحة، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، وعدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى، وسعيد لطفى مستشار الناشئين بنادى الزمالك، وخالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، وطارق العشرى المدير الفنى للنادى المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصري، وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري، ومحمد الخولى نائب رئيس المصري، وعضو المجلس عدنان حلبية.

وتنص لائحة لجنة الانضباط على إصدار عقوبات تتراوح ما بين التوبيخ "أو التحذير من تكرار هذا الأمر وفقا للائحة اللجنة وهو ما حدث من قبل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى)، والغرامة المالية وصولا إلى الايقاف وحتى الشطب.

Advertisements

وكشف مسئولو لجنة الانضباط أن مسئولى الأندية وتحديدا الرؤساء وأعضاء مجلس الادارة وكذلك المدربين يمكن ايقافهم وتغريمهم ماليا، أما فى حالة الثنائى عدلى القيعى وطارق يحيى اللذين لا يحضران المباريات فيحق للجنة إصدار عقوبة التوبيخ بحقهم بمعنى تحذيرهم من تكرار الفعل كما يمكن تغريمهم ماليا.