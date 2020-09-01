شكرا لقرائتكم لائحة اتحاد الكرة تدخل "الثلاجة".. والانتخابات فى مهب الريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، عبارة عن لغز كبير وسر خطير، ترفض اللجنة الخماسية الحديث عنه أو الإفصاح بأى تفاصيل تتعلق به، حتى بعد تساؤلات أندية الجمعية العمومية عن مصير اللائحة وهل وصلت من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أم لا، ومتى سيتم إرسالها للأندية للإطلاع عليها قبل مناقشتها واعتمادها، وهل سيكون هناك اجتماع للجمعية العمومية أم لا، وهل ستقام الانتخابات فى شهر نوفمبر القادم أم سيتم الغاؤها وكلها أمور تبحث عن اجابة ولكن دون رد من اللجنة الخماسية.

المعروف أن أخر موعد لعقد الجمعية العادية أو غير العادية وفقا للائحة اتحاد الكرة الحالية هو 30 أكتوبر المقبل، فى الوقت الذى لم تتحرك فيه اللجنة الخماسية لعقد هذا الاجتماع سواء بارسال اللائحة للأندية للإطلاع عليها ، أو لايجاد حلول لأزمة تصنيف الأندية بعدما وضعت اللجنة الأولمبية المصرية شرطا لعقد الجمعية العمومية وهو انتهاء الموسم الرياضى حتى يتم تصنيف الاندية وتحديد الأندية صاحبة الحق فى حضور الجمعية العمومية والتصويت.

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من جانبه، قال عصام مرشد رئيس نادى كوم حمادة أن هناك خطة من اتحاد الكرة لتعطيل كافة الاجراءات بهدف الحصول على فترة جديدة من الفيفا بعد انتهاء المدة التى حصلوا عليها مؤخرا بالمد لمدة 4 شهور، وفى النهاية لن تقام الانتخابات إلا بعد الدورة الأولمبية الصيفية.

فيما قال هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد أن الظروف الحالية لا تسمح للجنة الخماسية بعقد أى اجتماعات للجمعية العمومية بسبب الاجراءات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا موضحا أن الأقرب هو اقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات بعد الدورة الأولمبية المقبلة.