شكرا لقرائتكم برشلونة يكشف عن طاقم كومان الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن هوية أعضاء الجهاز الفني المساعد لرونالد كومان، وذلك بعد ظهورهم يوم الاثنين في أول مران يقوده المدير الفني الهولندي للفريق.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة يوم الثلاثاء، أن ألفريد شرويدر سيكون المدرب المساعد لكومان، فيما سيتولى السويدي هنريك لارسون لاعب برشلونة السابق مهمة المدرب المساعد الثاني، كما يتواجد كل من ألبرت روكا ودانيل روميرو وخاومي بارترا كمدربي لياقة، فيما يتولى خوسيه رامون دي لا فونتي مهمة تدريب حراس المرمى.

وكان كومان تولى مهمة تدريب برشلونة لمدة موسمين، خلفا لكيكي سيتين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة المذلة 2 - 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، فيما يبدأ مشواره في الدوري الإسباني يوم 13 سبتمبر المقبل بمواجهة الصاعد إلتشي.