شكرا لقرائتكم الكشف عن موعد "كلاسيكو" الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيقام الكلاسيكو الأول في الموسم الجديد بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير في "كامب نو" في 25 أكتوبر، بعد أن تم الكشف الاثنين عن جدول مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم، وسط إمكانية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الحدث.

ويلتقي الفريقان في الكلاسيكو الثاني في 11 أبريل 2021 على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد في مسعى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للحفاظ على اللقب الذي احرزه في يوليو الفائت.

ومن غير الواضح ما إذا سيكون نجم برشلونة ليونيل ميسي حاضرا في هاتين المباراتين الموسم المقبل في ظل رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الصيف، وهو غاب الاثنين عن الحصة التدريبية الاولى بإشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بعد أن تغيّب الأحد عن جلسة فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ويفتتح برشلونة موسمه على أرضه أمام إلتشي اسوة بريال مدريد الذي يستضيف خيتافي في المرحلة الأولى، إلا أنه سيتم إرجاء المباراتين لإفساح المجال للمزيد من الراحة للفرق التي شاركت الموسم الفائت في المسابقات الاوروبية التي انتهت في أغسطس الحالي بسبب الموسم الطويل الذي تسبب به "كوفيد-19" بعد توقف المنافسات القارية لأكثر من أربعة أشهر، وسيتم تأجيل أيضا مباراة أتلتيكو مدريد الافتتاحية على أرضه أمام إشبيلية.

لذا ووفق التعديل المتوقع، سيبدأ النادي الملكي حملة الدفاع عن لقبه خارج الديار ضد ريال سوسييداد في 20 سبتمبر على أن يستضيف برشلونة فريق فياريال بعدها بأسبوع في أولى مبارياته.

وستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير ووفق بروتوكول صحي صارم للحؤول دون تفشي فيروس كوفيد-19.، ويفتتح الموسم في 12 أو 13 سبتمبر، اي بعد ثمانية اسابيع على انتهاء الموسم الفائت في 19 يوليو.