شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم الاثنين عن تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021.

وجاء في بيان للنادي: اي سي ميلان سعيد بالإعلان أن زلاتان إبراهيموفيتش جدد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2021.

وانضم إبراهيموفيتش "38 عاما" إلى ميلان في يناير الفائت من لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي بعقد لستة أشهر.