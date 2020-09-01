شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يخطر اتحاد الكرة بأخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطرها فيه بتحديد مواعيد تسجيل الفرق المشاركة فى بطولات افريقيا الموسم المقبل سواء بدورى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية، وتضمن خطاب الكاف، أن يبدأ تحديد الفرق المشاركة في البطولات الجديدة من اليوم الثلاثاء وحتى 20 أكتوبر المقبل، بحيث تتمكن الاتحادات التي لم ينته بها الدورى من الاستفادة بهذا الوقت بحيث تكون اتضحت صورة المنافسة على البطولة وكذلك الانتهاء من الكاف لتحديد الطرف الثانى فى الكونفيدرالية.

واتفق مسئولو الكاف على أن تكون المواعيد كالتالي:

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- الدور التمهيدي، الذهاب 20-22 نوفمبر، الإياب 27-29 نوفمبر

- ‏دور الـ 32، الذهاب يوم11-13 ديسمبر، الإياب يوم 18-20 ديسمبر

- دور ال‏مجموعات : الجولة الأولى : 12-13 فبراير الجولة الثانية : 22-24 فبراير الجولة الثالثة : 5-6 مارس الجولة الرابعة : 16-17 مارس الجولة الخامسة: 2-4 ابريل الجولة السادسة والأخيرة: 10-12 ابريل فيما ستجرى قرعة الدور ربع النهائي للبطولة القارية يوم 30 أبريل 2021، على أن تقام مباريات الذهاب في هذا الدور يومي 14 و16 مايو، والعودة يومي 21 و23 من نفس الشهر.

أما الدور قبل النهائي، فالذهاب يقام يومي 18 و20 يونيو، أما العودة فتقام يومي 25 و27 يونيو المقبل، بينما تقرر أن يقام النهائي يوم 17 يوليو.

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك يلتقيا الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي البطولة، حيث يواجه الأهلي الوداد يوم 26 سبتمبر في الذهاب و3 أكتوبر المقبل في الإياب، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء يوم 25 سبتمبر الجاري والعودة 2 أكتوبر.