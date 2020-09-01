شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يوجه رسالة شكر للجماهير بعد أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى السابق، رسالة شكر إلى كل من اطمأن عليه بعد تعرضه وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وكتب حسنى عبد ربه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : "الحمدلله رب العالمين .. وانا كويس و شكرا لكل حد حاول يطمئن عليا سواء تليفونيا او رسائل خاصه او كتابيا على السوشيال ميديا.. و اسف على عدم ردي.. شويه ضغط عصبي بس و ارتفاع في ضغط الدم.. والحمدلله بسيطه و عدت على خير ".



حسني عبد ربه

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