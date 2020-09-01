شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات اتحاد الكرة فى مهب الريح والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنهم على علم بعدم صحة هذه الأقاويل خاصة وأنهم معينون من جانب الفيفا ولكنهم استفسروا عن صحة هذه الأقاويل لغلق الباب تماما أمامها، مؤكدين فى نفس الوقت ان الفيفا لا يعترف باللجان والمجالس المعينة فى حالة وجود تدخل حكومى فقط وتعيين مجالس من جانب وزارة الرياضة مثلا وهنا لا يحق للمجالس المعينة التصويت فى أى انتخابات.
وتسود حالة من الغموض حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة نظرا لغموض موعد انتهاء الموسم الحالي ، وهو شرط اللجنة الاولمبية للموافقة علي الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة ومن ثم إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة أربعة سنوات جديدة.
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