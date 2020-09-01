شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات اتحاد الكرة فى مهب الريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أين لائحة اتحاد الكرة ومتى سيتم الاعلان عنها وإرسالها للأندية وهل ستقام الجمعية العمومية والانتخابات أم يتم تعطيل كل هذه الإجراءات؟"، تساؤلات بالجملة يطرحها أعضاء الجمعية العمومية بالجبلاية على اللجنة الخماسية فى ظل حالة الغموض الشديد التى تسيطر على اللائحة الجديدة وبنودها فضلا عن مصير الانتخابات المقبلة وهل ستقام أم سيتم الغاؤها. لمتابعة تفاصيل أزمة لائحة اتحاد الكرة والانتخابات اضغط هنافيما تواصل مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للاستفسار عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول عدم أحقية اللجنة الخماسية فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا والكاف إلى جانب عدم أحقيتهم فى التصويت في انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبلة والمحدد لها شهر مارس القادم بداعي انهم لجنة معينة وليس مجلس منتخب، لا يحق لها التصويت.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنهم على علم بعدم صحة هذه الأقاويل خاصة وأنهم معينون من جانب الفيفا ولكنهم استفسروا عن صحة هذه الأقاويل لغلق الباب تماما أمامها، مؤكدين فى نفس الوقت ان الفيفا لا يعترف باللجان والمجالس المعينة فى حالة وجود تدخل حكومى فقط وتعيين مجالس من جانب وزارة الرياضة مثلا وهنا لا يحق للمجالس المعينة التصويت فى أى انتخابات.

وتسود حالة من الغموض حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة نظرا لغموض موعد انتهاء الموسم الحالي ، وهو شرط اللجنة الاولمبية للموافقة علي الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة ومن ثم إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة أربعة سنوات جديدة.