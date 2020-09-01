شكرا لقرائتكم خبر عن "التوبيخ والغرامة المالية".. عقوبات تنتظر القيعى وطارق يحيى من لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، اجتماعها غدا الأربعاء، بعد تأجيله 48 ساعة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وموقف المحالين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ومدربى بعض فرق الدورى بسبب الإساءات والاتهامات التى وجهت للاتحاد ولجانه.

وتلقت اللجنة عدة طلبات إحالة لها بحق عدد الشخصيات الرياضية، وهم فرج عامر رئيس نادي سموحة، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، وطارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى، وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، ومحمد الخولى نائب رئيس المصرى، وعضو المجلس عدنان حلبية.

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وتنص لائحة لجنة الانضباط على إصدار عقوبات تتراوح ما بين التوبيخ "أو التحذير من تكرار هذا الأمر وفقا للائحة اللجنة وهو ما حدث من قبل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى)، والغرامة المالية وصولا إلى الايقاف وحتى الشطب.

وكشف مسئولو لجنة الانضباط أن مسئولى الأندية وتحديدا الرؤساء وأعضاء مجلس الادارة وكذلك المدربين يمكن ايقافهم وتغريمهم ماليا، أما فى حالة الثنائى عدلى القيعى وطارق يحيى اللذين لا يحضران المباريات فيحق للجنة إصدار عقوبة التوبيخ بحقهم بمعنى تحذيرهم من تكرار الفعل كما يمكن تغريمهم ماليا.