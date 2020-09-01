شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. خالد عيد يهوى أفلام الإمبراطور ورونالدو لاعبه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة، وأحد اللاعبين الذين ارتدوا تيشرت المنتخب الوطنى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

صينية البطاطس باللحمة

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

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من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

ضابط شرطة

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

لا أهوى السفر

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا ؟

رونالدو – ريال مدريد