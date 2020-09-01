شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يستقر على استمرار عمر صلاح فى حراسة مرمى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة على استمرار عمر صلاح حارس مرمى الفريق فى حماية عرين الموج الأزرق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عودة الحارس الأساسى الهانى سليمان عقب تألقه اللافت للنظر فى المباريات الأخيرة التى شارك فيها الحارس الشاب مع سموحه ونجح فى الزود عن مرماه ببسالة فى كل اللقاءات.

كان عمر صلاح تألق بشكل ملحوظ فى مباريات سموحة أمام الطلائع والتى أقيمت بجهاز الرياضة العسكرى بكوبرى القبة واستطاع التصدى لركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمرو جمال مهاجم الطلائع وأهدى فريقه نقطة ثمينة.

ويستعد سموحة لمواجهة الإنتاج الحربى فى الجولة الرابعة والعشرون غدا الأربعاء باستاد الإسكندرية فى مواجهة صعبة يبحث فيها أبناء فرج عامر عن استكمال الانتصارات بعد الفوز الأخير على طنطا بثلاثية نظيفة.