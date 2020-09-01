شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب من إدارة الأهلي التعاقد مع أخصائى نفسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى التعاقد مع أخصائى نفسى يساعد فى حل الأزمات التى يعانى منها اللاعبين خصوصا فى ظل حالة القلق التى يتعرضون لها نتيجة ضغوط المباريات والمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا. وينتظر أن تناقش لجنة التخطيط طلب فايلر فى جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة لرفع تقرير شامل الى مجلس الإدارة بخصوص طلبات الفريق الخاصة بالموسم الجديد. ويعود الفريق لاستئناف التدريبات مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بعد إنتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المصرى فى الجولة الـ23 للدورى، ويستعد الأهلى لمواجهة وادى دجلة المقررة الجمعة المقبل . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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