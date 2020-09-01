شكرا لقرائتكم خبر عن السامولى: الأزمات المالية تهدد أندية الدرجة الثانية والثالثة بتجميد نشاطها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشد مصطفى السامولى، رئيس نادى بلدية المحلة، اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التى يترأسها عمرو الجناينى، بالوقوف بجوار الأندية التى تعانى من قلة الموارد وخسرت الكثير خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التى أوقفت النشاط الرياضى وكبدت الأندية خسائر فادحة.

وأضاف أن نادية البلدية تأثر مثل باقى الأندية وأضطررنا لفك وديعة بقيمة 5 مليون جنية للصرف على النادى والالتزام بمرتبات العاملين وفريق الكرة وغيرها من المصروفات لكن الظروف جعلتنا نلجأ للوديعة كحل مبدئى لحين تدبير موارد مالية .

وشدد السامولى على أن أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة تعد أكثر المتضررين من كورونا ويجب الوقوف بجوارها سريعا لان تبعات كورونا مستمرة وقد تدفع بعض الأندية لتجميد نشاطها فى حالة عدم دعمها ماليا خلال الفترة المقبلة خاصة أن الموارد غائبة والمصروفات كثيرة والجميع يعانى ودور اللجنة الخماسية إنقاذ الأندية .

وأشاد السامولى بقرار لجنة مسابقات القسم الثانى باقامة المباريات كل 5 أيام لضغط اللقاءات وإنهاء الموسم الجارى خلال شهر حيث من المقرر أن تستأنف المباريات يوم 20 سبتمبر الجارى وتنتهى اللقاءات الخمسة المتبقية من عمر المسابقة خلال الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر المقبل.

وتابع أن الاندية سيكون أمامها متسع من الوقت بعد إنتهاء الموسم للترتيب للموسم الجديد وإبرام الصفقات الجديدة وقيام مجالس الإدارات بتوفيق أوضاعها والبحث عن الموارد .

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