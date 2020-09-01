شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من ضم مدافع لايبزج بـ 60 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في ضم المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزج الألماني، بعد المستوى الكبير الذي قدمه اللاعب الفرنسي الشاب (21 عاما) في دوري أبطال أوروبا وصوله مع فريقة لنصف النهائي.

وقالت صحيفة «ذا تايمز»، اليوم الثلاثاء، أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في تعزيز دفاع فريقه بضم أوباميكانو صاحب الـ21 عاما، ولم يستبعد أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزج.

وتجدر الإشارة إلى أن أوباميكانو، الذي استدعي للمرة الأولى ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، مدد عقده مؤخرا مع لايبزج حتى عام 2023، علما بأن لايبزج رفض في العام الماضي عرضا من أرسنال الإنجليزي قيمته 60 مليون يورو.