شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لـ «ساسى» من أمير عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير عبدالعزيز، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، بعض التعليمات خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وعقد «عبدالعزيز» جلسة سريعة مع «ساسي» لمنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية الهامة قبل مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل. يذكر أن الفريق سيفقد خدمات طارق حامد في المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.