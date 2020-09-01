شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وعلاء وزيزو يشاركون في تدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود عبدالرحيم جنش ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. وشارك جنش في التدريبات تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، بينما خضع الثنائي علاء وزيزو لفقرة استشفاء خاصة في صالة الجيمانزيوم قبل الانضمام للمران الجماعي. حصل الثلاثي على راحة من مران أمس بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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