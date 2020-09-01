شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح طارق حامد راحة يومين من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، في ظل غيابه عن مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حامد، راحة من مران اليوم وغداً في ظل تأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات. ونجح الفريق في الفوز على نظيره إنبي بهدف دون رد أمس الأول ويستعد لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.