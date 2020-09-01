شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ومحمد حسن يقتربان من إنهاء التأهيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حازم إمام ومحمد حسن، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية، ويعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية. ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.
يستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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